L'invité actu : Le droit à l’oubli pour les personnes guéries d’un cancer sur Auvio

L'invité dans l'actu:



A partir de ce 1er février, le droit à l’oubli pour les personnes guéries d’un cancer pour une assurance revenu sera garanti. Ce droit à l’oubli signifie que les assureurs ne pourront plus prendre en considération les antécédents des personnes ayant été touchées par le cancer si leur traitement est terminé depuis plus de 10 ans. Il entend ainsi réduire les inégalités au sein de la population. On en parle avec Dominique ANDRE, présidente de l’ASBL Cancer 7000, elle-même guérie de 6 cancers et 292 chimios…