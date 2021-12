L'invité actu : L'Horeca et la crise sanitaire sur Auvio

Les réveillons de Noël et de Nouvel-An constituent généralement deux moments importants dans l’année pour nombre d’exploitants Horeca. Or, à dix jours de celui de Noël, ils restent toujours dans l’expectative. Pour l’instant autorisés à ouvrir jusque 23 heures, ils ne peuvent se permettre d’attendre le Codeco du 22 décembre pour savoir s’ils pourront ouvrir plus tard pour que les clients puissent fêter les douze coups de minuit. Le SNI demande donc une communication claire et plus rapide de la part des autorités. On en parle avec Christophe Wambersie, Secrétaire Général.