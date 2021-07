L'invité actu : La réduction rapide de notre empreinte écologique est-elle possible ? sur Auvio

L'invité dans l'actu



Le jour du dépassement planétaire, autrement dit la date à partir de laquelle les humains ont consommé toutes les ressources naturelles que la terre peut produire en un an, aura lieu cette année ce jeudi 29 juillet. Soit 4 semaines plus tôt que l'année dernière (22 août 2020) et exactement le même jour qu'en 2019. Les confinements et les mesures prises face à la pandémie avaient entrainé une baisse historique de l'empreinte écologique totale l'année dernière. A partir de demain, nous vivrons donc « à crédit ». Pour réduire notre empreinte durablement et la maintenir d