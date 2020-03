L'invité actu : Le coronavirus en Espagne sur Auvio

Avec plus de 1695 cas confirmés et 36 décès recensés, l’épidémie causée par le nouveau coronavirus s’étend à grande vitesse en Espagne. Entre dimanche 8 et lundi 9 mars, le nombre de personnes infectées a plus que doublé. Quatrième foyer de contamination d’Europe, le royaume avait rechigné jusque-là à prendre des mesures préventives drastiques. Mais aujourd’hui, sa stratégie sanitaire a pris un virage à 180 degrés. Le gouvernement annonce la fermeture des établissements scolaires dans les zones les plus touchées, comme Madrid. Il ordonne la tenue de tous les événements sportifs à huis clos mais évite de se prononcer sur les processions et rassemblements populaires liés aux fêtes de Pâques, qui vont commencer ces prochains jours. L’Espagne va-t-telle subir la même propagation du virus qu’en Italie ? Comment comptent-ils endiguer l’épidémie ? On tente d’en savoir plus avec Henry DE LAGUERIE, notre correspondant sur place.