L'invité actu : L'édifiant rapport d'Oxfam sur les inégalités sur Auvio

L'invité dans l'actu



Oxfam sort, ce lundi, un rapport dans le cadre du Forum de Davos. Il appuie sur un fait connu et pour le moins interpellant, mais qui a encore nettement tendance a s'accentuer depuis le début de la crise sanitaire. La fortune des dix hommes les plus riches du monde a doublé en près de deux ans alors que les inégalités ont tué une personne toutes les quatre secondes. On décrypte ce rapport avec Aurore GUIEU, porte-parole d'Oxfam Belgique.