L'invité actu : Comment expliquer ces inondations à répétition sur Auvio

On peut le dire, la situation météo actuelle n’est pas banale. Les inondations à répétition ces dernières semaines en sont la preuve. Et la météo des prochains jours a de quoi inquiéter certains riverains. Comment expliquer cela ? Quelles solutions pour y faire face ? Nos sols sont-ils saturés ? Doit-on vraiment s’inquiéter des nouvelles pluies annoncées ? on en parle avec Aurore DEGRÉ, professeure de physique des sols et d’hydrologie à Gembloux Agro-Bio Tech.