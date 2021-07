L'invité actu : Obligation vaccinale pour les travailleurs de la santé en France, quelle est la situation en Belgique ? sur Auvio

Le président français Emmanuel Macron prendra la parole ce soir pour évoquer la progression inquiétante du variant Delta. Plusieurs sujets devraient être abordés, tel que la question de l’obligation vaccinale des soins de santé. Qu’en sera-t-il en Belgique ? Le ministre de la santé a expliqué « Ne pas comprendre que quelqu’un du secteur de la santé ne se fasse pas vacciner », trouvant même cela « irresponsable et non professionnel ». Alors faut-il obliger le personnel des soins de santé à se faire vacciner ? Quel est leur ressenti ? Comment expliquer cette hésitation ? On fait le point avec