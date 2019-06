L'invité actu - Pleins feux sur le foot féminin ! - 08/06/2019

Africa reçoit Xavier Donnay, manager du football de base de l'Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) et coach des Red Flames U19 pour le démarrage de la Coupe du monde féminine de football. Pleins feux sur le foot féminin : la 8e Coupe du Monde Dames débute ce vendredi soir. Et si on en parle autant, c'est parce qu'elle a lieu près de chez nous, en France. Malgré la forte progression des Red Flames, la Belgique n'en sera pas. Mais il n’en reste que le foot féminin est en pleine explosion : une autre image du foot, plus fraîche, plus fair-play, sans les excès commerciaux et éth