L'invité actu - Journée Mondiale des Troubles des Conduites Alimentaires - 02/06/2019

Nathalie reçoit le Dr. Sonia Fuchs pour la Journée Mondiale des Troubles des Conduites Alimentaires. Ce dimanche, c’est la Journée Mondiale des Troubles des Conduites Alimentaires, une journée importante pour toutes les personnes qui souffrent de cette maladie et leur entourage. Une maladie grave et méconnue, qui touche 1 jeune sur 100 en Belgique. On estime à 500 le nombre de nouveaux cas chaque année. Des chiffres en constante augmentation au cours de la dernière décennie.