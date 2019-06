L'invité actu - Journée mondiale du lait : incursion au coeur de la filière - 01/06/2019

Nathalie reçoit Aude Delcoigne, porte-parole de Vétérinaires Sans Frontières pour la Journée Mondiale du lait. Ce samedi, Manneken-Pis urinera du vrai lait toute la journée, habillé de son costume d’éleveur ouest-africain. Par cette action à l’occasion de la Journée mondiale du lait, l’ONG belge Vétérinaires Sans Frontières veut demander plus d’attention pour les éleveurs laitiers ouest-africains. Le lait est pour eux une source importante d’alimentation et de revenus. Mais à cause de la concurrence déloyale venue d’Europe, qui inonde le marché avec ses surplus de lait sous forme de lait en