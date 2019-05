L'invité actu - La 58e Biennale de Venise - 11/05/2019

Thomas reçoit Carine Fol directrice du Centrale for contemporary art pour La 58e Biennale de Venise et ses 80 artistes invités, qui pose un regard acéré, politique et parfois très poétique, sur une humanité en crise. Si, longtemps, la Biennale était l’occasion pour le monde de prendre le pouls du meilleur de l’art contemporain, et si cela reste vrai, c’est aujourd’hui l’art qui vient prendre le pouls d’un monde en crise grave. (R)