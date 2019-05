L'invité actu - 30 ans de mobilité dans la Région de Bruxelles-Capitale - 01/05/2019

Nathalie reçoit Brieuc De Meeûs, CEO de la Stib pour la fête de l’Iris 2019. Le 1er mai, Bruxelles donnera le coup d’envoi d’une semaine de festivités. Il y a tout juste 30 ans que la Région de Bruxelles-Capitale a été portée sur les fonts baptismaux et 150 ans que le 1er tram faisait son apparition dans les rues. De plus, dans le cadre des festivités autour du 150ème anniversaire du tram à Bruxelles, la Stib organise un championnat de conducteurs de trams. Retour avec notre invité sur 30 ans de mobilité dans la Région de Bruxelles-Capitale et sur les 150 ans du tram.