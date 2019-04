L'invité actu - Elections en Esapgne : quels enjeux ? - 28/04/2019

Nathalie reçoit Ignasi Guardans, journaliste et commentateur politique sur plusieurs chaines espagnoles. En Espagne, cette semaine avait lieu le dernier débat télévisée avant les élections législatives anticipées de ce dimanche. Et cela se confirme, la question de l'indépendance de la Catalogne domine et polarise la vie politique espagnole. D'après les sondages, le Parti socialiste du chef du gouvernement sortant Pedro Sanchez devrait arriver en tête, mais n'aura pas de majorité tout seul. Décryptage avec notre expert.