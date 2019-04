L'invité actu - Journées Portes Ouvertes de l'IFAPME - 27/04/2019

Nathalie reçoit Nicole Roland, administratrice générale de l’IFAPME pour les Journées Portes Ouvertes de l’Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Petites et Moyennes Entreprises. Choisir son futur métier, envisager son avenir professionnel, se décider à assumer enfin sa passion de toujours… Cela demande du temps et de la réflexion ! En ouvrant leurs portes dès le mois d’avril, les Centres de formation IFAPME donneront à tous l’occasion de trouver la formation de leurs rêves mais surtout de venir la voir et la rencontrer. Lors de cette journée, les visiteurs pourron