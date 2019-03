L'invité actu - Elections présidentielles en Ukraine : quels enjeux ? - 31/03/2019

Thomas reçoit Nina Bachkatov, professeur à l'Université de Liège et éditrice du site Inside Russia and Eurasia pour évoquer le premier tour des élections présidentielles en Ukraine. Ce fut la grande peur des dernières semaines de campagne : une tentative de déstabilisation venue de Russie et visant un candidat, voire l’ensemble du processus électoral. Mais à mesure que s’éloigne la menace russe, ce sont les vulnérabilités internes à l’Ukraine qui apparaissent dans une lumière crue.