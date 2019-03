L'invité actu - Le Printemps des Sciences : la science pour tous ! - 24/03/2019

Thomas reçoit Anne Bauwens, organisatrice des Printemps des Sciences. La plus grande manifestation de culture scientifique en Fédération Wallonie-Bruxelles se tiendra du 25 au 31 mars 2019. Des mondes par milliards. Des éléments inertes qui s’assemblent en êtres vivants. Une biodiversité et des écosystèmes qui dépassent l’entendement. Et pourtant, tout ce que l’on voit, tout ce que l’on découvre jour après jour n’est construit qu’à partir d’une centaine d’éléments microscopiques différents, tous forgés au cœur des fournaises stellaires ! L’oxygène que nous respirons, le fer que nous ingérons