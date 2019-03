L'invité actu - 09/03/2019

Nathalie reçoit Noémie Kayaert, chargée de missions pour l’ONG “Le monde selon les femmes” pour revenir sur les 60 ans de la poupée Barbie en ce lendemain de journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Depuis sa création en 1959, Barbie a mené plus de 200 carrières et elle a contribué à briser (ou pas) les stéréotypes sur le travail des femmes : elle code, possède une entreprise, se présente aux élections et combat les incendies bien avant que ces métiers soient courants pour les femmes. Analyse avec notre invitée.

Article lié La poupée Barbie fête ses 60 ans sans avoir pris une ride