L'invité actu - César, Oscars : le week-end sera cinéma - 23/02/2019

Nathalie reçoit Hugues Dayez, Mr. Cinéma de la RTBF pour revenir sur la cérémonie des César, qui a eu lieu hier soir, soit deux jours avant la soirée des Oscars, sa grande soeur américaine. La Belgique pourra compter sur les réalisateurs Lukas Dhont et Guillaume Senez ainsi que sur les actrices Virginie Efira et Cécile de France pour défendre les couleurs du pays. La Belgique se verra également représentée par les courts métrages “Kapitalistis” de Pablo Munoz Gomez et “Les petites mains” de Rémi Allier ainsi que par le documentaire “Ni juge ni soumise” de Jean Libon et Yves Hinan.