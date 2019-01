L'invité actu - Opération Iles de Paix pour un nouveau modèle agricole - 12/01/2019

Nathalie reçoit Kathia Morano, responsable de la récolte de fond et responsable communication pour l’ONG Iles de Paix. Iles de Paix accompagne plus de 300.000 agriculteurs pour qu’ils puissent mieux nourrir leur famille et améliorer leurs conditions de vie. Concrètement, quelque 40.000 bénévoles se mobiliseront les 11, 12 et 13 janvier au profit de projets de développement de l’ONG. L’argent récolté financera de nombreux programmes en matière d’agriculture familiale durable au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie.