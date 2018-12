L'invité actu - La pauvreté des enfants en Belgique : état des lieux - 16/12/2018

Nathalie reçoit Anne-Catherine Guio, chercheuse au Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, co-autrice de la vaste étude "La pauvreté et la déprivation des enfants en Belgique". Une étude qui, pour la première fois, a développé de manière détaillée pour la Belgique et ses différentes régions un indicateur de "déprivation" des enfants, de manière à comparer les résultats belges avec le reste de l'Europe. Retour sur cette enquête européenne qui, contrairement à une simple mesure monétaire basée sur le revenu des ménages, s'intéresse ici aux difficultés concrètes vécues par les enfants