L'invité actu - Africa Museum : notre histoire revue et corrigée - 08/12/2018

Nathalie reçoit Didier Viviers, archéologue, historien et actuel secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique pour la réouverture, ce samedi, du Musée Royal de l’Afrique Central à Tervueren. Après cinq ans de fermeture, l’Africa Museum fait peau neuve. Pourtant, certaines questions demeurent : Faut-il rendre les pièces, œuvres et objets du Musée de Tervuren aux pays africains dont ils proviennent ? A l’heure où le musée, autrefois controversé, va dévoiler ses nouveaux atours, la question fait encore débat. Et le cas africain n’est pas un cas particulier. Cette question sera évoquée