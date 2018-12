L'invité actu - Ce dimanche : "j'peux pas, j'ai climat!" - 02/12/2018

Sophie reçoit Samuel Litaer, membre de “Climate Express”, initiateur et porte-parole francophone de la marche pour le Climat. Le dimanche 2 décembre, des milliers de Belges arpenteront les rues de la capitale pour le Climat. Le Climate Express et la Coalition Climat, qui organisent la marche “Claim the Climate”, exigent une politique climatique socialement juste et ambitieuse. En effet, depuis la signature de l’Accord de Paris, les émissions de CO2 augmentent à nouveau en Belgique, alors qu’elles devraient diminuer. Trois ans après la signature de l’Accord de Paris, les promesses doivent êt