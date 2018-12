L'invité actu - Sida 2018 : le bilan - 01/12/2018

Sophie reçoit Thierry Martin, Directeur de la Plateforme Prévention Sida pour La Journée Mondiale de la lutte contre le Sida organisée le 1er décembre. Cette mobilisation qui a pour thème cette année « Connais ton statut », puisque selon l’ONUSIDA, une personne vivant avec le VIH sur quatre ne connaît pas son statut sérologique. Et même si on ne « guérit » pas du sida, on peut désormais espérer atteindre la même espérance de vie que la population normale, à condition de suivre un traitement adapté. Le sida reste bien une réalité en Belgique, même si les chiffres montrent une baisse des nouve