Nathalie reçoit Jean-Pierre Buyle, président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique (avocats.be) pour la Journée portes ouvertes des Palais de Justice. Une occasion unique pour le citoyen d’avoir accès aux lieux dans lesquels siègent les cours et tribunaux, ainsi que de recevoir des informations sur le fonctionnement de la justice et sur la profession d’avocat.