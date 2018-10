L'invité actu - L'extrême droite aux portes du pouvoir au Brésil ? - 28/10/2018

Thomas reçoit Fanny Vrydagh du CEVIPOL spécialiste des mouvements sociaux, droites et extrêmes droites latino-américaines pour aborder les élections présidentielles au Brésil. Ce dimanche a lieu le deuxième tour des élections présidentielles. Jair Bolsonaro candidat d’extrême droite est le grand favori de ces élections. Pourquoi les brésiliens se tournent vers un discours populistes et racistes ? Quelles conséquences pour le plus grand pays d’Amérique du Sud ? Son opposant Fernando Haddad a-t-il une chance de l’emporter ?

Réponses avec notre invitée.