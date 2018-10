L'invité actu - Changement d'heure : ce qu'il faut savoir - 27/10/2018

Thomas reçoit Pascale Defraigne, responsable du laboratoire temps et fréquence à l’Observatoire royal de Belgique. Ce dimanche, les horloges reculeront d’une heure. A 03h00, il sera 02h00, signe que l’hiver approche. Ancré dans les moeurs depuis plus de 40 ans, ce décalage horaire, décrié par une vaste majorité d’Européens appartiendra bientôt au passé. Fin août, la Commission européenne a proposé de supprimer le changement d’heure. Une consultation publique lancée à la suite de la résolution du parlement européen avait en effet montré que 84% des répondants n’en voulaient plus.