L'invité actu - La peste porcine inquiète : de quoi parle-t-on ? - 22/09/2018

Sophie reçoit Annick Linden, Professeur à la Faculté de médecine vétérinaire et responsable du département des maladies infectieuses et parasitaires de l'Université de Liège. Après la grosse inquiétude suite à la réalisation de l'autopsie des deux sangliers atteints de peste porcine africaine trouvés cette semaine dans la forêt d'Etalle en province de Luxembourg, nous reviendrons avec notre invitée sur la méthodologie de dépistage et sur les différentes questions relatives à cette maladie.

