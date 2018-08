Anne Sophie reçoit Michel Drucker pour la 20ème saison de l’émission phare du dimanche après-midi sur France 2. A une semaine jour pour jour de la reprise de son émission « Vivement dimanche » (et pas mal d’invités belges programmés) et « Vivement dimanche prochain », une des personnalités les plus connues du PAF reviendra sur son demi-siècle de carrière au micro d’Anne-Sophie Bruyndonckx. (T)