L'invité actu - 18/08/2018

Anne-Sophie reçoit Loup Bureau. Massivement relayée par les médias francophones, l'histoire de Loup Bureau illustre les tensions au sein d'une Turquie toujours marquée par la dernière tentative de coup d’Etat. Elle jette aussi un coup de projecteur sur la situation - critique - de la presse. Dans ce pays membre de l'OTAN et juridiquement toujours candidat à l'adhésion de l'UE, plus de 170 journalistes sont actuellement incarcérés. D’après RSF, cela fait de ce pays"la plus grande prison pour journalistes au monde". Et la situation ne cesse d'empirer. Loup Bureau, journaliste français et ex-é