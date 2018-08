L'invité actu - 04/08/2018

François reçoit Elena Volochine, correspondante en Russie pour parler du « Groupe Wagner » et de son rôle en Syrie. Si cette organisation n'a aucune existence légale, les sociétés militaires privées étant interdites en Russie, elle a été "une composante essentielle des opérations russes à Lattaquié et dans l'est de la Syrie", selon l'AFP. Symbole d'un conflit très complexe impliquant puissances mondiales et tribus locales alliées ou opposées selon leurs intérêts, cette formation mystérieuse complète sur le terrain la tâche des militaires russes stationnés en Syrie dans le cadre de la campagn