L'invité actu - Dialogues en humanité sous les arbres - 30/06/2018

Nathalie reçoit Thomas Predour, coordinateur de la 1ère édition des Dialogues en humanité à Bruxelles. Un festival citoyen sous les arbres, gratuit et ouvert à toutes et tous, pour dialoguer autour des défis auxquels l'humanité est confrontée dans un monde ayant radicalement besoin de nouveaux horizons ! Initiés en 2003 à Lyon par des militant.e.s altermondialistes, les Dialogues en humanité se proposent d’interpeller la société civile pour dialoguer avec lucidité autour des questions de société actuelles. Parmi les sujets mis en avant : L’urgence climatique, une démocratie plus « vivante »,