L'invité actu - Journée nationale des aidants-proches - 23/06/2018

Nathalie reçoit Sigrid Brisack, directrice de l’ASBL « Aidants proches » pour la parution de leur mémorandum pour les élections communales 2018 en cette journée nationale des aidants-proches. Au cœur de ce mémorandum, deux « demandes » : Le développement de l’information de proximité pour les aidants proches et favoriser l’accès aux services d’accompagnement, d’aide et de soins, à domicile comme en résidentiel, en plus de la prise en compte de l’aidant comme partenaire de l’aide.