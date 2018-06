L'invité actu - La saison des baignades officiellement ouverte - 16/06/2018

Nathalie reçoit Jean-Luc Lejeune, directeur de la SPGE, la Société Publique de Gestion de l'Eau pour l’ouverture officielle des sites de baignades en Wallonie. 21 sites officiels de baignade en plein air seront ouverts au public cet été et ce dès ce vendredi. Cependant quatre zones sont fermées pour cause de réhabilitation et d’aménagement, tandis que huit autres sont interdites en raison de la qualité insuffisante de l’eau ou parce qu’elles sont trop polluées pour y nager. Analyse avec notre invité.