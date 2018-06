L'invité actu - La Belgique : un siège, une voix à l'ONU - 09/06/2018

Sophie reçoit Anne Lagerwall, professeur à la Faculté de Droit à l’ULB, pour aborder la candidature belge au Conseil de sécurité de l’ONU. Depuis deux ans, la Belgique se bat pour convaincre les Nations Unies de l’importance de lui accorder un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU – responsable principal du maintien de la paix et de la sécurité internationales – pour la période 2019-2020. L'issue est acquise puisqu'il y a deux sièges à pourvoir et deux candidats : l'Allemagne et la Belgique. La seule interrogation réside dans le nombre de voix des autres Etats qui ser