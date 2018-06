L'invité actu - "Noir Jaune Blues, et après" : décryptage de la société belge - 02/06/2018

Nathalie reçoit Béatrice Delvaux éditorialiste en chef au quotidien Le Soir ainsi que Fabrice Grosfilley, rédacteur en chef du service société de la RTBF pour la fin de l’opération « Noir Jaune Blues et après » menée par la RTBF et Le Soir. Pendant huit mois, les équipes du Soir et de la RTBF sont allés à la rencontre des habitants dans quinze communes, villages ou quartiers de Bruxelles et de Wallonie. Quels en sont les enseignements journalistiques ? Quelle suite à l’opération ? Réponse dès 08h35.