L'invité actu - God Save The Queen: la monarchie britannique en marche ! - 19/05/2018

Thomas de brouckère reçoit Gérald Watelet, présentateur de l'émission "C'est du belge", pour parler avec lui du mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Les caméras du monde entier seront braquées sur cet événement. Ils évoqueront également le profil de la mariée: divorcée, métisse et activiste de la cause féminine. Qu'est-ce qui a changé au sein de la famille royale britannique ? Pourquoi ne souhaite-t-elle pas commettre les mêmes erreurs du passé ? Que représente ce mariage pour les Britanniques ?