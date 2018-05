L'invité actu - Israël : 70 ans plus tard - 13/05/2018

Sophie Brems reçoit Joel Kotek, politologue et historien. En pleine escalade militaire entre Israël et l’Iran, et en cette veille de jour d’anniversaire de la date de création de l’état hébreux, rencontre avec Joel Kotek, politologue et historien. Israël 70 ans plus tard : depuis le plateau du Golan qui cristallise toutes les attentions, à sa place sur l’échiquier géopolitique mondial en passant par la politique du Gouvernement Netanyahu. Etat des lieux dès 08h32.