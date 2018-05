Anne-Sophie reçoit Raoul Hedebouw, porte-parole national du PTB. En ce jour de la fête du travail et au lendemain de la grève dans les services publics fédéral, retour sur les derniers sujets d’actualités avec notre invité. 1 an après son agression au couteau et 6 mois avant les communales, Raoul Hedebouw sera au micro d’Anne Sophie Bruyndonckx en duplex depuis Liège.