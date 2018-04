L'invité actu - Génocide au Rwanda: le devoir de mémoire - 29/04/2018

Nathalie reçoit Carole Karemera (par téléphone depuis le Rwanda), artiste-comédienne belge d’origine rwandaise pour évoquer la commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. Si la pleine reconnaissance de toutes les victimes constitue la base d’un avenir apaisé et reconcilié, se mesurer à ses propres peurs en se confrontant au passé et en affrontant la douleur aigue d’une mémoire à vif peut être tout aussi important, voire plus. Carole Karemera entend redonner à son pays toute son histoire et sa lumière. Cette artiste a fait de sa passion pour le théâtre une arme de reconstruction. (T)