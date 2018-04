L'invité actu - Santé : la bourse ou la vie ? - 07/04/2018

Nathalie reçoit Sarah Melsens, membre de la plateforme d’action Santé & Solidarité et coordinatrice du projet européen contre la commercialisation de la santé. Chaque année, différents réseaux de syndicats, collectifs citoyens, ONGs et mouvements sociaux organisent une série d'actions dans plusieurs villes européennes pour la Journée Mondiale de la Santé (samedi 7 avril 2018). Un cri de ralliement se fera entendre dans différentes villes à travers l'Europe, comme dans le reste du monde. Dans la semaine du 7 avril le « Réseau européen contre la commercialisation et la privatisation de la sant