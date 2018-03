Nicolas reçoit Riccardo Petrella, politologue et économiste. Le 8ème Forum mondial de l'eau représente un point de rencontre international pour discuter des problèmes liés à l'eau et trouver des solutions aux problèmes d'eau les plus urgents dans le monde. Le Forum mondial de l'eau se tient actuellement à Brasilia, sous le thème général de « partager l'eau ». Analyse avec notre invité.