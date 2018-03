Nicolas reçoit Françoise Bertieaux, cheffe de groupe MR au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et député au Parlement bruxellois. Après l’interview de Marie-Martine Schyns de ce vendredi 23 mars au micro de Thomas Gadisseux concernant le pacte d’excellence, on va tenter d’y voir plus clair avec notre invité.