L'invité actu - Opération Arc-en-ciel - 11/03/2018

Nathalie reçoit Christelle Alexandre, Présidente de la Fédération des Scouts de Belgique. Partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, ces samedi 10 et dimanche 11 mars, l’opération Arc-en-Ciel va déployer ses antennes. Objectif de cette 64e édition : récolter 100 tonnes de vivres non périssables, grâce à la participation continue de milliers de bénévoles et la contribution généreuse des donateurs. Le fruit de la récolte doit permettre à plus de 12 000 enfants et jeunes défavorisés de profiter de journées de vacances et de loisirs, cette année.