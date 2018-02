L'invité actu - Le livre dans tout ses états - 18/02/2018

Nathalie reçoit Gregory Laurent, commissaire général de la Foire du Livre de Bruxelles. Dans le cadre de la Foire du Livre de Bruxelles, qui ouvrira ses portes jeudi prochain à Tour & Taxis, La Première, la Foire du Livre et Visit.brussels organisent à Bruxelles la plus grande Chasse aux livres de tous les temps. Plus de 1.000 livres seront cachés dans différents quartiers de la capitale à partir de ce dimanche et jusqu’au dimanche 25 février. L’occasion de revenir sur l’état du marché du livre, la concurrence avec le digital et son futur.