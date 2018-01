L'invité actu - La grippe est de retour ! - 21/01/2018

L’épidémie de grippe sévit déjà dans plusieurs pays européens et se rapproche de la Belgique. Actuellement, le pays est toujours en dessous du seuil épidémique, mais le taux de consultations pour syndromes grippaux augmente. Ou se situe la Belgique comparé à ses voisins européens ? Cmt se protéger ? Rôle de la prévention ? Le vaccin est-il efficace et surtout indispensable ?



Nathalie reçoit le Docteur Charlotte Martin, Infectiologue au CHU St. Pierre - Chef de clinique adjointe et responsable de la Travel and Vaccine Clinic.