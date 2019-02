L’Intelligence Artificielle signe-t-elle la mort de la musique ? - Les Décodeurs - 03/02/2019

Franz Schubert a 25 ans en 1822 lorsqu’il entame la composition de sa symphonie n°8 en si mineur, plus connue sous le nom de Symphonie Inachevée. Malade, il ne la terminera jamais. Depuis, l’œuvre intrigue et de nombreux compositeurs s’essayent à la compléter. Et ce 04 février, la symphonie sera présentée au Cadogan Hall de Londres avec ses deux derniers mouvements composés par… une intelligence artificielle de Huawei. "Nous avons utilisé les capacités de l'intelligence artificielle pour repousser les limites de ce qui est humainement possible et ainsi voir l'impact positif que la technologie pourrait avoir sur la culture moderne.", se félicite Walter Ji, président de CBG, Huawei Western Europe. Alors une IA peut-elle remplacer la créativité humaine ? Peut-on encore parler d'art lorsque c'est une machine qui produit ? A quoi cela sert-il, de demander à une IA de composer de la musique, est-ce autre chose qu'un coup de pub? On va en parler avec nos invités, Thierry Dutoit, professeur à l'Université de Mons, président de l'institut Numédiart qui étudie les liens entre l'art et le numérique, et Pierre Barreau, co-fondateur de Aiva, une start-up qui crée justement de la musique grâce à l'intelligence artificielle.