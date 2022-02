L'incontournable : Le podcast "L'effet Stromae" sur Auvio

Le podcast "L’Effet Stromae" décrypte les étapes du succès phénoménal de Stromae. Marie Frankinet et Guillaume Kayacan ont tenté de retranscrire en 10 épisodes cette lame de fond qui a profondément modifié toute l’industrie musicale belge et transformé notre façon de voir et de vivre la culture noire-jaune-rouge. Le succès colossal de Stromae a insufflé une nouvelle identité à tout un peuple et donc transformé notre normalité, et ça en une décennie à peine. Marie FRANKINET viendra nous en parler ce lundi.