L'incontournable : Le docu "Mirano 80, l’espace d’un rêve" sur Auvio

Discothèque branchée aux multiples visages, le Mirano a porté et inspiré plusieurs générations. Du Funk au Disco, de l'Electro au Hip Hop, des concerts au théâtre, des défilés de mode aux soirées sur fond de décors majestueux : le Mirano a vécu en son sein le passage de grands noms comme Madona, Prince, Grace Jones, Belmondo... mais aussi de beaucoup d'anonymes.

Ce lieu mythique de renommée internationale nous est raconté dans un film qui nous plonge dans une histoire humaine fascinante du Bruxelles by night des années 80. On en parle avec l’un des réalisateurs du documentaire « Mirano 80,