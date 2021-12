Il est LE phénomène du moment et il vient de sortir son nouvel album "Civilisation". Un succès immédiat pour des titres forts qui parlent essentiellement de sa relation amoureuse et de sa vision de différents enjeux de sociétés. ORELSAN enchaine les succès depuis plusieurs années et il est l'invité de Jérôme COLIN dans Entrez Sans Frapper. Extrait dans Matin Première.