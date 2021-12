L'incontournable : Le spectacle "Le Pont" sur Auvio

Comment aborder le suicide, la mort, les différences de classes, le sens de la vie, …avec de jeunes élèves de secondaires ? Et si on pouvait en parler avec humour, ne serait-ce pas plus facile ? Voilà quelques années qu’a été créé Le Pont, spectacle cynique et humoristique qui retrace la vie de deux êtres que tout oppose mais qui se rejoignent dans leur volonté respective d’en finir. On en parle avec Jean-François BREUER, l'un des comédiens du spectacle.